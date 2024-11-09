Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла слова бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о некой папке на столе президента США Джозефа Байдена, которую он заметил за два дня до начала специальной военной операции (СВО).

По словам Кулебы, в этой папке было написано, что «Украина погибнет». Политика расстроило, что вся американская администрация была готова к потере Украины еще два года назад.

«И только тогда украинская делегация поняла, почему у них такой странный гимн?» — сыронизировала Захарова в своем Telegram-канале.

При этом 7 ноября представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что действующая американская администрация будет продолжать политику по всесторонней поддержке Украины до инаугурации победившего на президентских выборах Дональда Трампа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутат Верховной рады Анна Скороход признала невозможность возвращения Украины к границам 1991 года. По ее словам, отбить освобожденные российской армией территории украинские боевики уже не смогут.