В Верховной раде признали невозможность возвращения Украины к границам 1991 года
В стране почти не осталось людей, готовых добровольно пойти на фронт.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Украине не удастся вернуться к границам 1991 года венным путем. Такой вывод сделала депутат Верховной рады Анна Скороход после беседы с боевиками Вооруженных сил страны (ВСУ). Свое мнение она высказала в интервью украинской телеведущей Лане Шевчук, опубликованном на YouTube накануне.
По словам Скороход, все ее собеседники из участвующих в боях формирований говорят, что Киев уже «прошел точку невозврата». И они уверены, что в нынешней ситуации на фронте отбить освобожденные российской армией территории — это «на грани невозможного».
Кроме того, добавила депутат, в стране становится все меньше добровольцев, воевать против РФ отправляют насильно — останавливают на границе и снимают с поездов тех, кто пытается избежать смертельного риска.
«Конечно, нам всем хочется вернуться к границам 1991 года… Я не вижу потока людей, которые готовы воевать до последнего», — сказала Скороход.
Как отметила представитель Верховной рады, глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского* Андрей Ермак и депутат Евгений Шевченко недавно крепко повздорили, после чего Шевченко призвал срочно начать переговоры с Москвой и запустить процесс урегулирования.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что страна по-прежнему стремится к миру и готова к переговорам в любой момент, но только на определенных условиях. Одно из них — вывод войск из российских регионов, второе — официальный отказ от намерений интегрироваться в НАТО. Такое предложение Киев и его западных кураторов не устроило.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на днях заявил американским журналистам, что уже десять лет власти станы пытаются завершить конфликт с Украиной. В интервью еженедельнику Newsweek дипломат подчеркнул, что все достигнуты и даже зафиксированные на бумаге договоренности не соблюдаются — очевидно, что установление мира в планы украинских лидеров не входит. Тем временем боевики ВСУ прямо на передовой просят остановить бои и не превращать столкновение в вечность. Об этом сообщает издание Financial Times.
Как ранее писал 5-tv.ru, на тяжелых участках фронта дезертирует каждый пятый боевик ВСУ.
* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.
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