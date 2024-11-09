Пентагон отказал Зеленскому в приоритетной поставке систем ATACMS
Остин заявил, что не может подставить других заказчиков, чтобы угодить главе киевского режима.
Фото: www.globallookpress.com/Attila Husejnow
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Глава Пентагона Ллойд Остин отказал президенту* Украины Владимиру Зеленскому в приоритетной поставке ракетных систем ATACMS. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на двух чиновников из США и одного члена украинского правительства.
«Остин отклонил недавнюю просьбу Владимира Зеленского отдать приоритет Украине в обход других покупателей при поставках ATACMS», — уточняется в материале.
Также сообщается, что Остин уличил Зеленского в слишком высоких запросах. Американское оборонное ведомство не может отказать в поставке вооружения заказчикам, которые ожидают его уже давно.
При этом еще в сентябре глава Пентагона убеждал Зеленского, что ATACMS все равно не смогут достать до российских баз ВКС, поскольку их давно переместили из зоны досягаемости.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США сообщили об участии Маска в беседе Трампа и Зеленского.
* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.
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