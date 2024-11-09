В США сообщили об участии Маска в беседе Трампа и Зеленского

Предприниматель якобы пообещал дальнейшую поддержку Украине в виде доступа к системе Starlink.

Миллиардер Илон Маск участвовал в телефонном разговоре избранного президентом США Дональда Трампа с украинским президентом* Владимиром Зеленским. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Уточняется, что беседа длилась около 25 минут, а участие в ней Маска говорит о важности его роли в будущей администрации Трампа.

Также сообщается, что бизнесмен во время беседы двух лидеров пообещал дальнейшую поддержку Украине и предоставление ей доступа к системе Starlink.

В недавнем интервью журналисту Такеру Карлсону Маск выразил желание повысить эффективность работы правительства США в случае победы на выборах Дональда Трампа.

По мнению миллиардера, американский госаппарат страдает от гигантской бюрократии и чрезмерного регулирования. Маск указал на то, что с момента основания США ежегодно создавалось по два ведомства, и сегодня их количество достигло 450. При этом некоторые из них выполняют одинаковые функции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США назвали Илона Маска влиятельным другом Си Цзиньпина.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.