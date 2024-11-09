«Спасибо ему»: Полина Гагарина написала свой хит благодаря первой любви

Артистка отметила, что переживала настоящую любовь два раза в жизни.

Певица Полина Гагарина рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Любовь Советского Союза» о том, что написала дебютную песню благодаря своей первой любви. Она поблагодарила избранника за вдохновение.

Речь идет о «Колыбельной» — ее артистка написала в возрасте 18 лет. Именно с этой композицией Гагарина заняла третье место на международном конкурсе, где и началась ее карьера.

«Я испытывала искреннюю любовь два раза в жизни. Как минимум, двое детей этому подтверждение», — призналась певица.

Первый брак Полина Гагарина заключила с актером Петром Кисловым в 2007 году. Через несколько месяцев у пары родился сын Андрей. Спустя три года Гагарина и Кислов развелись.

Вторым супругом певицы стал фотограф Дмитрий Исхаков. Пара заключила брак в 2014 году, в 2017 году родилась дочь Мия, а спустя четыре года супруги развелись. О дальнейших романах артистки нет информации — она предпочитает скрывать свою личную жизнь.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гагарина подала иск в суд Евросоюза с требованием снять с нее санкции.