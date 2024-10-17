Полина Гагарина подала иск в суд Евросоюза с требованием снять с нее санкции

Певица Полина Гагарина подала исковое заявление в Европейский суд из-за введенный против нее санкций. Знаменитость потребовала отменить рестрикции. Об этом говорится на официальном сайте суда.

«Заявитель требует, чтобы суд аннулировал Решение Совета (CFSP) 2024/1738 от 24 июня 2024 года, изменяющее Решение 2014/145/CFSP об ограничительных мерах», — говорится в документе.

Гагарина в иске заявила, что Совет Европейского союза допустил нарушения в ее отношении. Так, например, не указывается причина внесения личности певицы в список. Таким образом Совет ЕС исключил для себя «бремя доказывания» ее вины. Вместе с тем он нарушил принцип свободы выражения мысли.

В конце июня Полина Гагарина, как и многие другие российские артисты, попала под санкции. Это был 14-й пакет санкций Евросоюза против РФ. Теперь хиты певицы нельзя найти на Apple Music. Ее песни также пропали из Spotify.

Недружественные страны усилили санкционное давление на Россию в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Москва неоднократно отмечала, что стране удается сохранять высокие экономические показатели, а Запад своими ограничениями вредит только себе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гагарина возмутилась исчезновением своих песен из-за санкций со стороны Запада.