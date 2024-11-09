«Существует большое неравенство»: депутат назвал проблему современной Германии

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 35 0

Линдеманн: неравенство между востоком и западом Германии сохраняется по сей день

Фото, видео: www.globallookpress.com/Lothar Steiner; 5-tv.ru

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Люди ощущают его даже спустя 35 лет после падения Берлинской стены.

Неравенство между частями Германии — восточной и западной — сохраняется и сегодня, через годы после падения Берлинской стены. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил член палаты депутатов немецкой столицы Гуннар Линдеманн.

«35 лет назад здесь, в Берлине, пала стена. Вскоре после этого Германия воссоединилась. Но, к сожалению, до сих пор существует большое неравенство между востоком и западом. К сожалению, люди до сих пор его ощущают или чувствуют, что это неравенство создается», — отметил депутат.

Линдеманн полагает, что немецкие власти должны отстаивать на международной арене интересы своего народа, — к сожалению, сейчас этого совсем не наблюдается.

Депутат напомнил, что в начале 2025 года в Германии состоятся парламентские выборы. Он выразил надежду на то, что следующее правительство возьмется за проблемы, сумев собрав Германию в единое государство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что люди на востоке Германии живут гораздо скромнее, чем на западе страны. Молодежь активно покидает восточные районы, чтобы попытать счастья в соседней части страны.

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