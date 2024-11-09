Житель Белгородской области погиб при подрыве авто на боеприпасе

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

Его супруга госпитализирована с тяжелыми ранениями.

Житель Белгородской области погиб при подрыве авто на боеприпасе

Фото: Силантьев Евгений/ТАСС

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Житель села Старый Хутор Белгородской области погиб при подрыве автомобиля на боеприпасе, его супруга получила ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Легковой автомобиль подорвался на боеприпасе. Случилось самое страшное — погиб мирный житель», — написал он в своем Telegram-канале.

Жену погибшего с осколочными ранениями в тяжелом состоянии доставили в больницу, добавил глава региона.

Гладков также напомнил, что на въезд в Старый Хутор был введен запрет 28 августа текущего года.

В октябре сообщалось, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотника разбросали мины «Лепесток» в Белгородской области. В результате этого в окрестностях села Красный Октябрь подорвался легковой автомобиль.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жительница поселка Шахты имени Румянцева в ДНР погибла, подорвавшись на суббоеприпасе от кассетных снарядов НАТО типа «колокольчик».

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