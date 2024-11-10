В чем ее секрет? Звезды рассказали, чем Пахмутова заслужила всероссийскую любовь

Композитор отметила 95-й день рождения.

Во времена комсомольских строек в экспедиции отправляли творческие бригады, чтобы поэты, писатели и композиторы вдохновлялись как «Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги». «Таежные звезды» — первый песенный цикл Александры Пахмутовой, который вмиг сделал ее популярной, а еще и фильм «Девчата» вышел с ее саундтреком, как сейчас бы сказали. Это было в середине прошлого века.

Сегодня у нее день рождения, 95-й, который она отметила за роялем, на сцене Большого театра. На концерте были представленные ее новые произведения. Ведь музыка для нее и есть жизнь. За особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства, за плодотворную творческую работу президент сегодня присвоил Александре Пахмутовой звание Героя Труда и поздравил именинницу.

«Сегодня Вас искренне и тепло чествует вся Россия и — уверен — все, кто вырос и жил в Советском Союзе, кто мечтал, учился и трудился, вдохновляясь Вашими песнями, наполненными романтикой настоящей дружбы и покорения новых высот, энергией великих свершений и радостью побед. Безусловно, Вы певец целой эпохи. Она звучит в Ваших прекрасных мелодиях, где торжественность всегда сочетается с задушевностью, с глубокими чувствами любви к Отчизне. Ваш вклад в отечественную и мировую культуру, уникальное творческое долголетие являются гордостью России. А гениальная музыка — национальным достоянием. Знаю, что Вы продолжаете активно работать. Эта премьера — Ваш подарок миллионам слушателей и зрителей. Дорогая Александра Николаевна, вы, вы и есть мелодия нашей страны и нашего народа. Мы Вас очень-очень любим. Огромное Вам спасибо», — сказал Владимир Путин.

Музыкальные критики отмечали распевно-лирическую мелодику и острое чувство юмора в ее напористых, активных ритмах. Страна просто полюбила эту хрупкую, но невероятно талантливую и трудолюбивую женщину. И она старалась не разочаровать поклонников. Более 400 мелодий написала, многие из которых — часть нашего национального достояния.

В чем ее секрет? Узнал корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

Она ведь первая, кто научил нас тому, что патриотические песни могут быть без пафоса. Иначе разве пели бы их в караоке спустя полвека после создания? Пел бы Шнуров на концертах, например, или Егор Летов, легенда отечественного рока, царствие ему небесное, пел бы?

История Пахмутовой — это история любви. Во всех смыслах — к людям, к жизни, к России

«Большая интересная страна. Страна, которая пережила очень много. И войны, и все. Страна, которая вышла такой сильной, большой, светлой — на весь мир! Невозможно было не писать об этом», — рассказывает Александра Пахмутова.

А вот еще о любви. «Музыка Пахмутовой, слова Добронравова». Муж и соратник Николай Николаевич, сейчас сделайте глубокий вдох, шестьдесят семь лет писал стихи на ее музыку. Вот такие. Если это не любовь, скажите, что тогда любовь?

Да вы просто посмотрите на ее улыбку! К чему она ни прикасается — все обращается в жемчуг. Возьмите спорт. Миниатюрной женщине удалось немыслимое, заставить здоровых мужиков, что на льду, что на трибунах, ощущать мурашки по позвоночнику уже на вступительных аккордах.

«Она — душа человека. И она это все делает с любовью. Поймите, без любви ничего нельзя в этой жизни сделать. А она эту любовь пронесла от себя и отдала людям», — сказал трехкратный олимпийский чемпион по хоккею, Владислав Третьяк.

А как улетал олимпийский мишка на закрытии Игр-80 в Лужниках? Под песню Пахмутовой трогательно ревели тысячи людей на стадионе и миллионы у телевизоров. Да и сейчас ком в горле.

Сама Пахмутова в этом ничего особенного не видит. Ну написала. Ну понравилось — хорошо.

«Как получается! Иногда получается, иногда нет. То, что „иногда нет“ — остается дома», — делится народная артистка СССР, Александра Пахмутова.

Вот бы послушать, что там осталось дома, может, мы лишились шедевров, которые не понравились автору? Вольно-невольно Пахмутова — крестная мать всей современной российской музыки. Даже рокеры росли на ее песнях.

«Такое впечатление, что Александра Пахмутова постоянно живет в режиме сочинения музыки. Даже когда она не сочиняет, а просто с тобой разговаривает», — рассказывает основатель и лидер рок-группы «Ва-Банкъ» Александр Ф. Скляр.

«Эти песни — они вне времени, вне строя. В них всегда живет очень тонкая, ранимая и очень гордая и сильная русская душа», — говорит музыкант, основатель рок-группы «Агата Кристи», Вадим Самойлов.

«Я впервые услышал ее песню задолго до того, как стал увлекаться рок-н-роллом. Из телевизора. Фильм „Три тополя на плющихе“. Шикарное исполнение с актерским таким мастерством Татьяны Дорониной — песня „Нежность“. Меня всегда поражала ее мелодичность. Вот если бы даже ее песни пели на других языках, они были бы все равно такими же сильными, как и в русской версии», — вспоминает основатель рок-группы «Крематорий», Армен Григорян.

Да тут никаких «если бы». Вот вам, пожалуйста — Томас Андерс, Modern Talking. Узнаете мотив?

Весь наш шоубиз вырос из «шинели Гоголя» имени Александры Пахмутовой. И никто из тех, кого мы спрашивали, не позволил себе ни грамма фальши.

Александру Олешко, которому посчастливилось вести концерт Пахмутовой, и даже выводить приму на сцену. Или внезапно получить поздравление с днем рождения — совсем не ожидал же.

«Сложно себе представить, чтобы Александра Николаевна Пахмутова сама про себя сказала, что она звезда. А она больше чем звезда. Она — путеводная звезда», — говорит Александр Олешко, заслуженный артист России.

Хотелось бы сказать, что песня «Надежда» — визитная карточка Пахмутовой. Но ведь обидим: она этими карточками может дороги мостить.

Пахмутовой — 95. Но давайте честно: она моложе большинства из нас. Автор проекта «#музыкавместе», в котором тысячи простых людей поют свои любимые песни, подтверждает: главное — сердцем не стареть. Как бы так у Пахмутовой этому научиться.

«В проекте „#музыкавместе“, в котором поет вся страна, самый частый композитор — мы, по-моему, сделали уже песен шесть или семь — это Александра Пахмутова», — рассказывает Тимур Ведерников, автор проекта #музыкавместе.