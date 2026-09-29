«Не в восторге»: почему Катя Гусева против того, чтобы звезды занимались диджеингом

Катя Гусева: актерам не стоит заниматься диджеингом

Диджей Катя Гусева (DJ Katya Guseva) недовольна тем, что звезды кино заполнили нишу диджеинга. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премии VOICE BEAUTY AWARDS.

Гусева объяснила, что когда в их сфере появляется медийный артист, который резко становится диджеем, то афишные мероприятия уходят сразу к нему, так как многие думают: он соберет полную кассу. В это время профессионалы с большой буквы остаются без работы.

«Я не в восторге от этой идеи», — сказала Гусева, отметив, что, по ее мнению, не все артисты умеют хорошо миксовать треки.

Гусева пояснила, что не каждый актер, который решил стать диджеем, прошел нужное обучение.

«Я закончила музыкальную школу, я умею писать музыку. Я училась диджеингу полгода перед тем, как я вышла на сцену. Я считаю, давайте учитесь, хоть что-то делайте <…> нажать на кнопку все могут», — сказала Гусева.

Она отметила, что диджеинг — это очень сложная техническая история. Поэтому перед выходом на сцену нужно тщательно готовиться, в том числе подбирать заранее треки.

Также Гусева порассуждала и о звездах, которые уже попробовали себя в диджеинге. По ее мнению, актриса Анна Пересильд не проявила в этом направлении никаких талантов. В то время как телеведущая Ида Галич отличилась в лучшую сторону. Но ей, как сказала Гусева, удалось добиться таких потрясающих результатов за счет качественной подготовки — в команде Галич пять-шесть хороших диджеев. И это, по мнению Гусевой, не совсем честно, ведь одна Ида ничего бы не сделала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Пересильд поделилась подробностями студенческой жизни в Московской школе кино. Она призналась, что ожидала сложностей в общении с сокурсниками.

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