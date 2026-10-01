«Блистательные никому не нужны»: Власова о будущем отечественного шоу-бизнеса

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 40 0

Одних сильных вокальных данных, по мнению певицы, сегодня может быть недостаточно, чтобы привлечь внимание слушателей.

Фото, видео: © РИА Новости/Антон Денисов; 5-tv.ru

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Наталия Власова назвала харизму важнее безупречных вокальных данных

Блистательные артисты никому не нужны. Об этом заявила певица и композитор Наталия Власова в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на 30-летии российского музыкального лейбла «Первое Музыкальное», комментируя востребованность профессиональных вокалистов.

По словам артистки, безупречные вокальные данные сами по себе уже не гарантируют интереса публики. Власова считает, что сегодня слушателям важнее индивидуальность и харизма исполнителя.

«Сейчас вообще вокалистов технических, блистательных, блестящих, они никому вообще не нужны, они вообще не интересны», — заявила певица.

В качестве примера Власова привела исполнителей, которые делают ставку не на сложную вокальную технику, а на собственную манеру и характер.

«Харизматичный шепот гораздо более интересен, чем самое блистательное бесхаризматичное пение. Это 100%», — подчеркнула артистка.

Ранее 5-tv.ru сообщал о развитии искусственного интеллекта в музыкальной индустрии и использовании новых технологий артистами. Рэпер ST (Александр Степанов) допустил, что в будущем голограммы смогут заменить живых исполнителей на сцене. По словам артиста, развитие технологий не стоит воспринимать исключительно как угрозу для музыкантов. Он считает, что исполнителям придется учиться взаимодействовать с искусственным интеллектом.

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