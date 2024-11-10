Слухи или нет? Апина рассказала о романе с Муратом Насыровым

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко 27 0

Певица Алена Апина рассказала, был ли у нее роман с коллегой Муратом Насыровым

Слухи или нет? Апина рассказала о романе с Муратом Насыровым

Фото: Крючков Никита/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Исполнителя хита «Мальчик хочет в Тамбов» нашли в 2007 году под окнами собственной квартиры.

Певица Алена Апина рассказала, что у нее не было романа с певцом Муратом Насыровым. По словам женщины, распространяемые о них слухи были лишь PR-ходом продюсера Александра Иратова.

«Все эти разговоры случились только благодаря Александру Борисовичу, потому что была большая фотосессия с нашими ручками с Насыровым. Мы просто сотрудничали. А потом позвонила журналистка, спросила, когда можно взять интервью у Алены и Мурата. Александр Борисович ответил: „Да пишите, что хотите“. Вот они и написали», — вспоминает звезда.

Апина также рассказывает, что не было никаких предпосылок к трагической ситуации с ее коллегой. По ее словам, это никак не вяжется со стилем жизни Насырова, который очень любил свою жену и детей. Депрессии у него в тот момент также не наблюдалось. Исполнитель хита «Мальчик хочет в Тамбов» был найден под окнами своей квартиры в 2007 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дмитрий Колдун о секрете счастливой семейной жизни.

+5° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.83
-0.24 105.45
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:20
Новые губернаторы: в политику пришли люди, чья жизнь неразрывно связана со СВО
6:00
Ситуация в Курской области: одной из целей вторжения ВСУ в этот район была атака на АЭС в Курчатове
5:40
Слухи или нет? Апина рассказала о романе с Муратом Насыровым
5:20
Он — торговец: как проходили выборы в США и почему с Трампом получится договориться
5:00
Баллоны или взрывчатка: что рассказали очевидцы о пожаре в доме на севере Москвы
4:40
В чем ее секрет? Звезды рассказали, чем Пахмутова заслужила всероссийскую любовь

Сейчас читают

Есть два главных различия: Артемий Лебедев раскрыл секрет правильной покупки яиц в магазине
«Существует большое неравенство»: депутат назвал проблему современной Германии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 ноября, для всех знаков зодиака
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака