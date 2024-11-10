Слухи или нет? Апина рассказала о романе с Муратом Насыровым

Исполнителя хита «Мальчик хочет в Тамбов» нашли в 2007 году под окнами собственной квартиры.

Певица Алена Апина рассказала, что у нее не было романа с певцом Муратом Насыровым. По словам женщины, распространяемые о них слухи были лишь PR-ходом продюсера Александра Иратова.

«Все эти разговоры случились только благодаря Александру Борисовичу, потому что была большая фотосессия с нашими ручками с Насыровым. Мы просто сотрудничали. А потом позвонила журналистка, спросила, когда можно взять интервью у Алены и Мурата. Александр Борисович ответил: „Да пишите, что хотите“. Вот они и написали», — вспоминает звезда.

Апина также рассказывает, что не было никаких предпосылок к трагической ситуации с ее коллегой. По ее словам, это никак не вяжется со стилем жизни Насырова, который очень любил свою жену и детей. Депрессии у него в тот момент также не наблюдалось. Исполнитель хита «Мальчик хочет в Тамбов» был найден под окнами своей квартиры в 2007 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дмитрий Колдун о секрете счастливой семейной жизни.