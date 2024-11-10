«Принимаю успокоительное» — Дмитрий Колдун о секрете счастливой семейной жизни

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая Эксклюзив 41 0

Певец Дмитрий Колдун принимает таблетки при ссорах с женой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Такому методу артиста научил его дедушка.

Певец Дмитрий Колдун принимает успокоительные во время конфликтов с супругой Викторией. Об этом он рассказал 5-tv.ru во время концерта в честь Дня сотрудника органов внутренних дел РФ, организованного «Русской Медиагруппой».

«Мне повезло встретить человека, который меня не бесит. Это самое главное. Как только появляется раздражение — надо сразу уходить», — отметил певец.

Он добавил, что при ссорах с женой принимает успокоительное, таблетки или пьет отвары целебных трав — и его сразу отпускает. Такой метод он позаимствовал у своего дедушки. И как оказалось, он действенный. Певцу это помогает сохранять брак.

Колдун подчеркнул, что с супругой он знаком еще со школьной скамьи, и своим примером крепкой семьи он показывает, как надо относиться к жизни.

Дмитрий Колдун и Виктория Хамицкая заключили брак в 2012 году. Через год у них родился сын Ян, а еще спустя три года — дочь Алиса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Колдун посвятил песню своей самой любимой женщине. Он отметил, что расстояние мешает им с мамой проводить время чаще, чем хотелось бы. В песне он признается в любви к своей маме и размышляет над ценой, которую она отдала за то, чтобы он появился на свет.

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