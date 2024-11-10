В Якутии четыре человека пострадали при столкновении двух судов

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Евгения Романова
Евгения Романова 25 0

Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

В Якутии четыре человека пострадали при столкновении двух судов

Фото: Telegram/Восточное межрегиональное следственное/vm_sut

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В Якутии пострадали четыре человека в результате столкновения двух судов на воздушной подушке. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Восточного межрегионального СУ Следственного комитета в РФ.

Все случилось в ночь на 9 ноября в акватории реки Лена рядом с поселком Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района. Сейчас правоохранители проводят комплекс проверочных мероприятий с целью установления обстоятельства инцидента.

«В момент столкновения на борту одного из судов находились два человека, а на другом — трое», — указывается в сообщении.

Пресс-служба транспортной прокуратуры региона в Telegram-канале сообщила, что по факту случившегося организованы проверки соблюдения законодательства в сфере перевозок пассажиров водным транспортом.

Ранее 5-tv.ru писал, что застрявший в Японии круизный лайнер с туристами из РФ отправился в Шанхай. На борту судна Spectrum of the Seas около 500 россиян, из-за технической неисправности оно задержалось в порту Йокагамы.

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