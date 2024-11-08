Застрявший в Японии круизный лайнер с туристами из РФ отправился в Шанхай

Застрявший в Японии круизный лайнер Spectrum of the Seas с 538-ю российскими туристами на борту отправился из порта Токио в Шанхай. О ситуации на корабле рассказывают сами пассажиры. Из-за технической неисправности в системе движения судно задержалось в порту Йокагамы.

«Мы пробираемся между островами японского архипелага на выход в открытый океан. Я думаю, что у нас все получится», — рассказала 5-tv.ru Елена, одна из пассажиров.

Прежде представители пресс-службы посольства России в Японии сообщали, что дипломаты контролируют ситуацию с лайнером Spectrum of the Seas. Отмечалось, что около 50 человек с борта обратились с жалобами в консульство РФ. Они просили оказать содействие в переправе из Токио в Шанхай, а затем в Россию.

Лайнер Spectrum of the Seas совершал круиз по странам Азии, в шанхайском порту туристы должны были оказаться 9 ноября, но утром 7-го числа судно сломалось. Теперь этот момент отодвигается, и главная проблема пассажиров в том, что у них истек срок действия японских транзитных виз.

Японские дипломаты после связи с коллегами из России пообещали помощь в организации выезда граждан РФ из страны при условии прямого обращения владельца лайнера — американской компании Royal Caribbean.

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