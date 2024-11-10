Защитники Донбасса освободили населенный пункт Волченка в ДНР

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 49 0

В Минобороны РФ рассказали об успехах российской армии за сутки.

Защитники Донбасса освободили населенный пункт Волченка в ДНР

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Волченка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.

Также бойцы «центральной» группировки войск отразили десять контратак противника в ДНР, ликвидировав при этом до 460 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), танк, бронетранспортер американского производства М113, три автомобиля, машину разминирования УР-67, орудие Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», три гаубицы Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

В ДНР защитникам Донбасса удалось также уничтожить цех по производству беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские войска поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов.

+4° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
97.83
-0.24 105.45
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:58
В ЕМГ выразили соболезнования в связи со смертью Антона Коробкова-Землянского
13:38
Полицейские в Махачкале ищут мужчину, который сбежал из психбольницы
13:12
В Якутии четыре человека пострадали при столкновении двух судов
13:05
Пресс-секретарь SHAMAN Антон Коробков-Землянский умер в возрасте 40 лет
12:55
Массированная атака ВСУ: 70 дронов сбито над российскими регионами
12:33
Защитники Донбасса освободили населенный пункт Волченка в ДНР

Сейчас читают

Есть два главных различия: Артемий Лебедев раскрыл секрет правильной покупки яиц в магазине
В Ленобласти нашли нижнюю часть тела пропавшей в октябре пенсионерки
Техника и живая сила ВСУ под огнем российской артиллерии. Лучшее видео из зоны СВО
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп