Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Волченка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.

Также бойцы «центральной» группировки войск отразили десять контратак противника в ДНР, ликвидировав при этом до 460 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), танк, бронетранспортер американского производства М113, три автомобиля, машину разминирования УР-67, орудие Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», три гаубицы Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

В ДНР защитникам Донбасса удалось также уничтожить цех по производству беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские войска поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов.