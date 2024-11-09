Российские войска поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов

Российские войска нанесли удары по объектам энергетики, военным аэродромам, скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах», — говорится в сводке.

Всего за минувшие сутки российские силы уничтожили до 1865 боевиков ВСУ в зоне проведения специальной военной операции (СВО). При этом ВС РФ отразили девять контратак штурмовых групп противника на разных направлениях.

Также сообщается, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два снаряда американской РСЗО HIMARS и 67 беспилотников самолетного типа.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские ПВО за минувшую ночь ликвидировали 50 украинских беспилотников над регионами страны.