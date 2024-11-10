«Место мертвых»: в Мексике обнаружили портал в загробный мир

Археологи исследовали почву под фундаментом церкви Святого апостола Павла.

В древнем городе Митла на юге Мексики археологи обнаружили систему подземных ходов, которые индейцы-сапотеки считали воротами в загробный мир. Об этом сообщает Excelsior.

Исследование почвы под фундаментом церкви Святого апостола Павла с помощью сканирования выявило подземные пустоты, глубина которых, по мнению специалистов, может достигать 30 метров. Однако возраст тоннелей неизвестен.

Отмечается, что история города пропитана мистической историей и тесно связана с сапотекским богом смерти — Питао Безелао. Само название Митла в переводе означает «место мертвых».

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