«Место мертвых»: в Мексике обнаружили портал в загробный мир

В Мексике обнаружили индейский портал в загробный мир
Фото: www.globallookpress.com/Liu Zhoupeng
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Археологи исследовали почву под фундаментом церкви Святого апостола Павла.
В древнем городе Митла на юге Мексики археологи обнаружили систему подземных ходов, которые индейцы-сапотеки считали воротами в загробный мир. Об этом сообщает Excelsior.
Исследование почвы под фундаментом церкви Святого апостола Павла с помощью сканирования выявило подземные пустоты, глубина которых, по мнению специалистов, может достигать 30 метров. Однако возраст тоннелей неизвестен.
Отмечается, что история города пропитана мистической историей и тесно связана с сапотекским богом смерти — Питао Безелао. Само название Митла в переводе означает «место мертвых».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Крыму были обнаружены уникальные находки IV века до нашей эры. Сосуд и 14 могил с останками колонистов нашли на территории древнего Херсонеса. Случайное открытие удалось сделать во время прокладки коммунальных сетей. Также археологи обнаружили несколько кувшинов и амфор, в которых хранился прах.
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