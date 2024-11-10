«Теперь и у меня все болит»: Кушанашвили сравнил себя с Губиным

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 33 0

Журналист Отар Кушанашвили сравнил себя с певцом Андреем Губиным

«Теперь и у меня все болит»: Кушанашвили сравнил себя с Губиным

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Скандально известный журналист, который борется с раком, отметил, что он не даст боли сделать себя беспомощным.

Журналист Отар Кушанашвили сравнил себя с неизлечимо больным певцом Андреем Губиным. Своими мыслими он поделился в соцсетях.

Летом Кушанашвили диагностировали четвертую стадию рака сигмовидной кишки, он уже перенес несколько операций и сеансы химиотерапии. В октябре журналист объявил радостную новость — его выписали из онкологического центра, и он возвращается домой.

Он сравнил себя с певцом Андреем Губиным, который выглядит очень плохо последние десятилетия.

«Ну, в каком-то смысле мы сделались похожи: теперь и у меня все болит. Разница лишь в том, что я не дам боли сделать меня беспомощным и ноющим», — написал Кушанашвили.

Исполнитель хита «Девушки как звезды» страдает от левосторонней прозопалгии лица. Он неоднократно в интервью признавался, что потерял былую красоту, а его организм дал сбой. Врачи давали неутешительные прогнозы.

Кушанашвили, в свою очередь, надеется, что Губин когда-нибудь решится снова выйти на сцену и исполнить всеми любимые хиты.

«Он должен был завершить эту миссию, этот триумфальный камбэк выходом на сцену и исполнением хотя бы одной песни. Уверяю вас, более дорогостоящего артиста с той секунды бы не было в стране», — отметил журналист.

Ранее 5-tv.ru писал, как жил Андрей Губин последние 19 лет. Какое-то время он вел затворнический образ жизни из-за болезни, однако сейчас стал появляться на звездных мероприятиях.

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