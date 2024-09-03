«Это же просто живодерство»: Андрей Губин рассказал, как жил последние 19 лет

Звезда 90-х Андрей Губин долгое время вел затворнический образ жизни из-за болезни. Как сейчас чувствует себя певец, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Андрей Губин появился на публике впервые за долгое время. Как чувствует себя легенда 90-х? Удалось ли ему справиться с тяжелой болезнью? Что за девушка сопровождала заслуженного артиста РФ? И собирается ли музыкант возвращаться на сцену? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я в 28 лет в аварию попал очень серьезную. У меня с тех пор время стоит», — заявил певец.

Этого события поклонники Андрея Губина ждали почти 20 лет. На днях музыкант, композитор и автор легендарных хитов 90-х наконец-то вышел в свет после долгого периода затворничества. 50-летний артист приехал в Сочи на «Новую волну» на свой творческий вечер в компании юной брюнетки.

«Погуляем с девушкой, а там посмотрим… Со знакомой… Она не любит, я-то люблю (ходить в горы. — Прим. ред.). Да ее не заставишь, она сама мной повелевает. Меня тоже трудно построить», — рассказал музыкант.

Впрочем, даму сердца Губин не взял с собой на концерт, вероятно, чтобы не привлекать всеобщего внимания. Артист два часа с ностальгией слушал свои хиты в исполнении коллег. Сам он так и не решился выйти на сцену. Говорит, что еще не восстановил здоровье.

«Выздоровлю — будет все в порядке. Я сейчас пока болею», — признался он.

«Очень рад, что сегодня мы чествуем Андрея, что он в зале. Это дорогого стоит для композитора, для творческого человека, когда твои песни поют», — заявил певец Александр Панайотов.

В 2005-м музыкант в 31 год на пике славы завершил карьеру. Причиной стала тяжелая неврологическая болезнь. По словам Губина, у него обнаружили левостороннюю прозопалгию лица. Из-за постоянных болей он не мог ни спать, ни работать.

«Это невозможно. Каждый день столько лет боль физическая. Это же просто живодерство. Нельзя так, ничего нет», — уточнил певец.

Андрей стал затворником. Он отказывался от съемок, не общался с друзьями. Фанаты терялись в догадках: как живет их кумир. А редкие новости о знаменитости повергали их в ужас. СМИ писали: Губин впал в депрессию, распродал свое имущество и перебрался жить в Египет. Затем сообщили, что певец на грани нищеты, он разочаровался в женщинах и якобы мечтает о смерти.

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«У него от какого-то либо стресса, либо чего-то еще подорвалась психика. Он этого не осознает. Находится еще в каком-то таком параллельном мире. При этом он и здесь, и там», — выразила мнение певица Татьяна Терешина.

Но долгожданный выход в свет Андрея Губина, да еще и в компании спутницы, обнадежил фанатов. Однако кто она и как ее зовут, так и осталось для поклонников тайной.

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Сам певец рассказал: в девушке его в первую очередь привлекла фигура. Губин даже намекнул, что хотел бы от избранницы детей. Фанаты уверены: певец преодолел период неудач и с нетерпением ждут его возвращения на сцену. Сам музыкант не стал скрывать — за 20 лет он написал немало песен, которые хотел бы исполнить на публику.

«Я пишу музыку, до сих пор пишу много. Просто сейчас по здоровью не выступаю», — уточнил певец.

Губин говорит: как только ему станет лучше, он обязательно выйдет на сцену и поразит фанатов новым репертуаром.