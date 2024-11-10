Подростки осквернили Вечный огонь в Казани

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 66 0

Несовершеннолетних парней доставили в отдел полиции.

Подростки осквернили Вечный огонь в Казани

Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

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Подростки осквернили Вечный огонь в Казани. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба Следственного комитета РФ (СК).

«Несовершеннолетние осквернили Вечный огонь на мемориальном комплексе в память воинам, которые пали в борьбе с фашизмом», — уточняется в сообщении.

По информации ведомства, инцидент произошел рядом с парком Горького. Прохожие успели заснять подростков на видео. На кадрах показано, как подростки смеются, фотографируются, греют руки у Вечного огня, потом пламя гаснет, и четверо несовершеннолетних парней убегают.

Следственные органы СК РФ по Республике Татарстан возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России»). Подростков нашли и доставили в отдел полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее 5-tv.ru писал, что женщину в Казани загрызла насмерть стая собак. Очевидцы обвиняют в случившемся сторожа и работников производственной базы, которые должны были следить за территорией. Кроме того, когда нашли тело женщины, ее телефон, внезапно, оказался выключенным

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