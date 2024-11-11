Три плюшевых слона: рэпер Серега рассказал о необычных пунктах в своем райдере

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 13 0

Рэпер Серега рассказал, зачем ему в райдере три плюшевых слона

Три плюшевых слона: рэпер Серега рассказал о необычных пунктах в своем райдере

Фото: © РИА Новости/Виктор Толочко

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Огромные мягкие игрушки розового цвета являются чуть ли не самыми важными в списке.

Рэпер Серега в прежние времена обязательно добавлял в свой райдер трех плюшевых розовых слонов огромного размера. Об этом исполнитель хита «Черный бумер» рассказал 78.ru в ходе концерта «Супердискотека 90-х», который прошел в Санкт-Петербурге. Артист объяснил, зачем они ему были так нужны.

«У меня был когда-то прописан огромный розовый слон, даже три розовых слона в натуральную величину и с плюшем. Это было нужно для того, чтобы проверить, читают ли райдер до конца. Еще у меня в райдере отсутствует алкоголь», — отметил Серега.

Необычные позиции в райдере есть у многих артистов. Например, у певицы Ольги Серябкиной обязательные пункты — витамин С и шерстяные носки. Ольга Бузова предпочитает, чтобы ей предоставляли в гримерку докторскую колбасу. Известно также, что актер Никита Кологривый ограничивается колой и орехами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Серябкина раскрыла необычные пункты своего райдера. Для певицы важно, чтобы ей в гримерке было комфортно и… тепло.

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