С заботой о себе: Ольга Серябкина раскрыла необычные пункты своего райдера

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 20 0

Певица Ольга Серябкина включила в свой райдер витамин С и шерстяные носки

С заботой о себе: Ольга Серябкина раскрыла необычные пункты своего райдера

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Знаменитость тщательно следит за здоровьем и продолжает профилактику даже в своей гримерной перед концертом.

Певица Ольга Серябкина призналась корреспонденту NEWS.ru, что, помимо технических требований к аппаратуре, продуктов питания и других нужных вещей, в ее райдере присутствуют два пункта, которые могут удивить организаторов. — шерстяные носки и витамин C.

«Мне важно, чтобы витамин С был. И теплые носки, шерстяные носки. Я люблю, чтобы было тепло», — поделилась звезда.

Прежде Ольга Серябкина высказалась о женщинах, а точнее — о главном качестве, которым должна обладать каждая без исключений. По мнению певицы, представительницам прекрасного пола жизненно необходимо понимать свою ценность.

Работа над собственным внутренним состоянием помогает бороться с комплексами, уверена она. К слову, селебрити совершенно не против исправления внешности ради избавления от этих самых комплексов. Чтобы побороть неуверенность в себе, важно работать над своим внутренним состоянием, уверена Серябкина.

Ранее в эксклюзивном интервью 5-tv.ru певица раскрыла имя человека, которому, вероятно, обязана успешной карьерой в шоу-бизнесе. Покровителю таланта исполнительницы пришлось бдительно следить за ней и буквально контролировать каждую минуту.

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