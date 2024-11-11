«На экране совершенно другая личность»: в чем феномен Леонардо Ди Каприо

Он стал одним из титанов американского кинематографа, не имея даже актерского образования.

Вполне возможно, что примеру Гира может последовать и другой голливудский актер. Леонардо Ди Каприо неоднократно высказывался в поддержку демократов и даже агитировал своих поклонников голосовать за Харрис. Но пока звезда одних из самых кассовых картин занят другим — подготовкой к празднованию своего дня рождения — сегодня ему исполняется 50 лет. Корреспондент «Известий» Анна Ничуговская внимательно изучила творческий путь любимца публики.

Его называют одним из величайших актеров современности и титаном американского кинематографа. Леонардо Ди Каприо восхищает не только зрителей, но и режиссеров своей способностью перевоплощаться по щелчку пальцев.

Удивительно, как Ди Каприо может передавать целую палитру эмоций одним лишь взглядом, не имея при этом актерского образования. Уже в детстве Лео решил, кем он хочет стать, главная мотивация — вырваться из нищеты.

«На углу моей улицы был притон проституток. В моем переулке были наркоманы. Меня ограбили в пять лет. Это был довольно жесткий район, и я думаю, что это дало мне много мотивации», — вспоминает Ди Каприо.

Лео прошел 160 прослушиваний перед тем, как его взяли на роль в рекламе. Затем — съемки в сериалах и малобюджетных картинах. Первым успехом стал фильм «Что гложет Гилберта Грейпа», где он сыграл умственно отсталого мальчика.

Именно за эту роль впервые Лео номинировали на «Оскар». Чтобы сыграть Арни, он общался с больными детьми. Уже в юном возрасте Ди Каприо был способен на глубокое и эмоциональное исполнение. Но знаменитым на весь мир он стал после съемок в «Титанике».

Юноша не сразу согласился на роль бедного художника, считая сценарий скучным, но режиссер Джеймс Кэмерон убедил его, что сыграть Джэка не так просто, как кажется. После премьеры Лео взял перерыв в работе на полтора года. Его задача была — не стать заложником одного образа, романтичного юноши.

«Я сказал себе: давай начнем все сначала, теперь ты можешь сниматься в фильмах, каких хочешь. Не то, чтобы я не хотел сниматься в „Титанике“, но ты можешь контролировать свою карьеру», — говорит актер.

Ди Каприо на протяжении всей карьеры тщательно подбирает сложные и многогранные роли. И снимается у лучших режиссеров Голливуда.

«Мы видим абсолютную самоотдачу, и мы видим, что перед нами на экране не Ди Каприо, а какая-то совершенно другая личность. Он любит играть людей с надломом, с внутренней драмой», — отмечает кинокритик Сергей Сычев.

Его тандем с Мартином Скорсезе называют непревзойденным. Сотрудничество началось с фильма «Банды Нью-Йорка» и продолжилось такими картинами, как «Авиатор», «Отступники», «Остров проклятых» и «Волк с Уолл-Стрит». Эти фильмы показали, как глубоко он может анализировать своих героев.

«Он неустанно ищет правду для своего персонажа. Он — гений, это видно по его лицу, не только по глазам. Ему не нужно произносить ни слова, все уже сказано. Вы можете увидеть это во всех фильмах, в которых он снялся», — признает режиссер Мартин Скорсезе.

Ди Каприо номинировали на «Оскар» пять раз. Зрители негодовали: «почему Лео не дают заветную статуэтку?» Это породило огромное количество мемов и заявлений кинокритиков, что академия предвзято относится к актеру. Никак не отметили даже игру Лео в «Великом Гэтсби».

Свой долгожданный «Оскар» он все-таки получит — за лучшую мужскую роль в фильме «Выживший». Он ел сырую рыбу и печень бизона, переплывал ледяную реку. Во время своей победной речи он говорил о том, что его волнует больше всего.

«Изменение климата реально, оно происходит прямо сейчас, это самая насущная угроза», — заявил тогда актер.

Ди Каприо основал фонд, который занимается защитой природы, он жертвует огромные деньги. Только на спасение тигров перевел один миллион долларов. Даже прилетал в Россию на тигриный форум. Этот полет он запомнил на всю жизнь — у самолета загорелся двигатель.

«Все пассажиры были русские. Мне показалось, что я умер и попал на небеса, потому что никто ничего не говорил. А я кричал: «Что, черт возьми, происходит?», — рассказывал актер в интервью.

Лео ни разу не был женат. Он выбирает только молодых моделей, актрис и телеведущих. Роман заканчивается, как только девушке исполняется 25 лет. Хотя сейчас он встречается с моделью Витторией Черетти, ей 26 лет. Так что, возможно, после 50 Ди Каприо уступит кому-то другому свое место на вершине рейтинга голливудских холостяков.