Екатерина Шпица потеряла второго ребенка

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 24 0

Прийти в себя актрисе помогла забота со стороны близких и помощь психолога.

Екатерина Шпица потеряла второго ребенка

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Актриса Екатерина Шпица рассказала о замершей беременности. Откровениями актриса поделилась в личном блоге. Девушка узнала о том, что ждет ребенка, перед Новым годом, но на первом скрининге выяснилось, что у плода уже не прослушивается сердцебиение. Ей поставили диагноз — неразвивающаяся беременность — и направили на операцию.

«Мне очень помог разговор с медсестрой, которая поделилась своей историей потери. Поговорила, за руку подержала. Стало легче. Затем полчаса парадоксального сладкого забытья под наркозом. И уже днем домой. Пришли мои родители из храма. Обнимали. Сынок был у другой бабушки, пока в неведении», — вспоминает Шпица.

Впоследствии актриса все рассказала сыну, а на следующий день после операции вышла на работу. Так быстро прийти в себя ей помогла забота со стороны близких и помощь психолога. Шпица старается держаться и верит, что если захочет, то сможет стать матерью снова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Башарова раскрыла семейную тайну.

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