ФСБ сорвала операцию Киева по угону вертолета ВКС РФ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила попытку украинской разведки угнать вертолет радиоэлектронной борьбы Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Федеральной службой безопасности вскрыта и пресечена операция Главного управления разведки министерства обороны Украины по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России», — заявили в ФСБ.

Известно, что киевские боевики попытались завербовать российского пилота с целью совершения угона техники на подконтрольную Вооруженным силам Украины территорию. Также отмечается — действия российских спецслужб обеспечили ВС РФ получение важной информации о расположениях средств украинской противовоздушной обороны, а также о позициях подразделений ВСУ.

Летчик, которого хотела привлечь киевская разведка, поделился, что противник предложил ему в назначенный день пересечь линию боевого соприкосновения и перегнать вертолет, предварительно отравив товарищей. Военнослужащий рассказал о плане врага сослуживцам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сотрудники ФСБ обнаружили заминированные схроны на бывших позициях ВСУ под Селидово.