Сотрудники ФСБ обнаружили заминированные схроны на бывших позициях ВСУ под Селидово

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 25 0

В тайнике находились ручные гранатометы, патроны к стрелковому оружию и крупнокалиберные пулеметы.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Сотрудники УФСБ обнаружили заминированные схроны под освобожденным от украинских боевиков Селидово. Нацисты подготовили иностранное вооружение при отступлении для дальнейшего использования в диверсионно-террористических целях. Об этом заявила официальный представитель УФСБ России по ДНР Оксана Семесенко.

В тайнике находились ручные гранатометы, стрелковое оружие и патроны к нему, противопехотные мины, мины 120-мм, ручные гранаты, а также крупнокалиберные пулеметы образца НАТО.

Изъятое вооружение и боеприпасы будут использованы российской армией в дальнейшем наступлении на Кураховском оперативно-тактическом направлении.

Контрразведчики продолжают оперативные мероприятия по выявлению оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на освобожденных территориях.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что женщин на Украине привлекут к разминированию территории. Решение было принято якобы в рамках предоставления равных возможностей разным категориям населения, в том числе при трудоустройстве в сфере работы со взрывными устройствами. Также к работе саперов собираются привлечь ветеранов и имеющих инвалидность граждан Украины, в том числе пострадавших в результате детонации взрывоопасных предметов.

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Спецоперация
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