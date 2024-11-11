«Утечка мозгов закончилась»: Ковальчук указал на тенденцию увеличения количества ученых в РФ

Буквально недавно в Москве собирались представители 100 стран для участия в форуме «Создавая будущее».

Сегодня ученые перестали уезжать из России — напротив, многие из них начали приезжать в нашу страну из-за рубежа. Об этом заявил президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в беседе с РИА Новости.

«История с утечкой мозгов из России уже давно закончилась. Очевидно, что сегодня в России есть уникальные возможности для научной карьеры, развития. К нам уже едут ученые из-за рубежа», — сказал он.

Ковальчук отметил, что сейчас происходит переформатирование мира. Так, представители 100 стран, включая ученых, на прошлой неделе приезжали в национальный центр «Россия» в Москве на симпозиум «Создавая будущее».

Форум «Создавая будущее» проходил в Москве с 4 по 6 ноября. Ученые, инженеры, художники и фантасты из большого числа стран собрались в российской столице для обсуждения путей развития человечества. Участники рассказывали, каким они видят мироустройство в ближайшие годы. Научно-фантастический симпозиум — абсолютно новый формат мозгового штурма. Попытка спрогнозировать, а еще лучше — спроектировать будущее многополярного мира.

Прежде Ковальчук рассказал о наличии у России наработок для освоения Луны и дальнего космоса. По его словам, их необходимо развивать дальше, а вместе с тем выстраивать взаимовыгодные перспективные отношения на совместном опыте.

В качестве примера глава НИЦ «Курчатовский институт» привел термоядерные проект Китая. Он начинал свое развитие на советской установке Токамак, поставленной в КНР в начале 2000-х годов. После этого Москва и Пекин спроектировали Токамак нового поколения — одну из лучших на сегодня установок термоядерного синтеза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ковальчук высказался о развитии науки в многополярном мире. По его словам, новое мироустройство позволит создать единое научно-технологическое пространство. Объединение научных потенциалов стран БРИКС даст мощнейший толчок движению вперед всей цивилизации.