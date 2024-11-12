Слишком жарко: при каких температурах растительные масла наносят вред здоровью

Выбирая масло, необходимо обращать внимание не только на вкусовые качества.

Не все масла подходят для жарки на высоких температурах. Например, масло грецкого ореха лучше не жарить, а добавлять в готовые блюда, и на то есть причины. О них изданию Газета.ру рассказал бренд-шеф, телеведущий Григорий Мосин.

По словам эксперта, выбирая масло для жарки, стоит учитывать не только его вкусовые качества и содержание полезных веществ, но и температуру дымления. Это показатель, при котором масло можно использовать без вреда для здоровья, в умеренных дозах, конечно же.

Специалист утверждает, что оливковое масло — одно из самых полезных для сердца и сосудов. В его состав входят: мононенасыщенные жирные кислоты, антиоксиданты и витамины. Однако относительно невысокая температура дымления — 199-200 градусов по Цельсию — делает это масло не лучшем выбором при интенсивной жарке. Оно больше подходит для салатов и заправок.

В кокосовом масле есть насыщенные жирные кислоты. Они полезны для метаболизма и дают энергию. Но с этим маслом стоит быть осторожным — оно способно повысить уровень холестерина, предостерегает шеф. Температура дымления очень разная, так как зависит от степени рафинации и составляет от 177 до 232 градусов по Цельсию. Это масло хорошо себя проявляет в азиатской кухне, выпечке и жарке на среднем огне.

По мнению Мосина, подсолнечное масло идеально для жарки на высоких температурах. У рафинированного подсолнечного масла дымление появляется, когда столбик на термощупе превышает 225 градусов по Цельсию. Кроме того, у этого масла нейтральный вкус, а также высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот.

«Однако избыток таких кислот в рационе может быть вреден. Кроме того, полиненасыщенные жиры в масле могут окисляться при нагревании. Лучше выбирать рафинированное масло, чтобы избежать образования вредных соединений при высоких температурах», — предупреждает шеф.

Еще один кандидат в идеалы для тандема с высокой температурой — это масло авокадо. По словам эксперта, это одно из самых стабильных масел для жарки и запекания. Температура его дымления начинается с 270 гроссов по Цельсию. «Сок» авокадо также богат мононенасыщенными жирами и антиоксидантами.

А вот масло грецкого ореха к жарке не подходит совершенно. Его температура дымления — около 160-180 градусов по Цельсию. Поэтому лучше использовать масло этого ореха в салатах и добавках к готовым блюдам, заверяет специалист. Оно насыщено омега-3 жирными кислотами и антиоксидантами.

Температура дымления арахисового масла — 230 градусов по Цельсию. Это делает его подходящим для жарки рыбы и мяса, утверждает шеф. Также оно богато витамином Е и антиоксидантами. У этого масла нейтральный вкус, но арахис достаточно распространенный аллерген, поэтому с ним тоже нужно быть осторожным.

Горчичное масло, уверен Мосин, идеально для блюд индийской кухни. Оно имеет ярко выраженные уникальные вкус и аромат. У горчичного масла высокая температура дымления — 250 градусов по Цельсию. Оно насыщено омега-3 и омега-6 жирными кислотами, которые полезны для сердца.

Кунжутное масло, по словам специалиста, богато витамином Е и антиоксидантами. У него температура дымления — 210 градусов по Цельсию, а значит, оно подходит для жарки мяса и овощей на средних температурах. Однако специфический вкус ограничивает зону его применения. Особенно хорошо кунжутное масло подходит к азиатской кухне.

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