Сливками и не пахнет: что продают под видом сливочного масла

Почти на 25% — так сильно подорожало сливочное масло с начала года. Скачок цен объясняют увеличением затрат на закупку молока, логистику и упаковку. А чтобы не терять потребительский спрос, некоторые производители пошли на хитрость, о которой рассказала «Самая полезная программа».

В каких регионах России делают хорошее сливочное масло

Цену на сливочное масло оставили прежней, но уменьшили пачку. Вместо привычных 180 граммов стали выпускать 160. А кто-то и вовсе решил экономить на сырье.

Чтобы не нарваться на суррогат эксперт, шеф-повар Евгений Мещеряков в первую очередь посоветовал обращать внимание на состав продукта.

«Сладкое сливочное масло, конечно же, состоит из отборных сливок, которые добываются из коровьего молока. Путем взбития и отслоения белков получается чистейшее сливочное масло», - поделился шеф-повар.

Эксперт уверил, чем лучше кормили корову, тем качественнее получится сливочное масло. Если основной рацион буренки — трава, то из ее молока сделают нежное жирное масло.

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А вот если на производстве животное подкармливали искусственными пищевыми добавками, то сливочное масло будет менее жирным и более плотным по текстуре. Проще всего обеспечить натуральный травяной прокорм на юге России. Так что при выборе сливочного масла стоит обратить внимание на регион производства.

«Краснодар, Воронеж. Все это достаточно большие фитфлоты. Это открытые пастбища, где скотина пасется в открытом доступе, они огромные. Это 50 или больше гектар. Соответственно, там должны быть вольные выгулы, где корова наслаждается ароматами, запахом свежей травы», - отметил специалист.

Как ведет себя качественное сливочное масло при комнатной температуре

Легко ли найти качественное и вкусное сливочное масло в магазине у дома? Для этого купили четыре образца самой высокой жирности за 160, 200, 250 и 315 рублей.

Если верить производителям, в составе всех продуктов только пастеризованные сливки. Такое масло в открытом виде хранится всего десять дней. А вот в морозилке может пролежать гораздо дольше.

«Конечно же, в -18° продукт находится в спящем режиме. Поэтому белок, в принципе, может храниться и до года. Если морозилка стабильна, то есть не размораживается, не трогается и так далее. Это длительное хранение. После года хранения вот такой жир становится прогорклым. Он теряет свойства», - рассказал Мещеряков.

Но не всегда производители пишут на этикетке правду. Проверили их на честность. Чтобы сэкономить, на предприятиях часто заменяют коровье молоко дешевым растительным жиром.

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Выложили образцы на тарелки и оставили на три часа при комнатной температуре. За это время натуральное масло не потеряло форму, а на суррогате появились капли влаги. Запустили таймер.

Спустя три часа ни один образец не потерял форму. Хороший результат. Но консистенция продуктов отличалась. На первом образовался жирный слой, а третий как будто покрылся коркой. Так могло случиться, если коровам давали в пищу различные добавки. У дорогого продукта текстура более правильная. Лучший результат показало масло за 200 рублей. Оно пышное и однородное.

Как проверить масло на сковороде

Взяли точно такие же образцы и устроили им настоящую прожарку. Выложили на раскаленную сковороду и посмотрели, сколько пены выделилось из масла.

Если много, значит, в составе точно был животный белок. Начали с бюджетной пары продуктов. За 160 и 200 рублей.

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Второй образец показал себя гораздо лучше. Масло растаяло. Оно абсолютно прозрачное. Местами был белесый налет, но его не так много. Но само масло растеклось по сковородке.

«Все то же самое. Аналогичный кусок, аналогичная процедура. Но у меня больше белого налета. И это как раз гидратация белка, который выходит наружу. Здесь белка намного больше», - прокомментировал эксперт.

А вот среди второй пары победил образец за 250 рублей. Было очень интенсивное и бурное бурление. Пена прямо шла по всей сковородке.

«Это говорит о том, что все-таки массовая доля жира здесь больше. Видно даже сейчас, когда гладь масла шевелится. Видно, что жировой слой сохраняется. А вот у меня он не такой стойкий», - заметил специалист.

Какой консистенции должно быть натуральное сливочное масло

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Но выводы делать пока рано. На очереди проверка холодом. Поместили образцы в сухой лед на 15-ть минут, а затем оценили консистенцию масла с помощью пневматического пистолета. Натуральный продукт должен был полностью застыть. Пуля от такого точно отскочила бы. Во-первых, как минимум четыре раза попали в масло.

Лучший результат у масла за 200 рублей. Оно крошилось. Так и должно быть.

«На втором показателе у нас отличный, смотри, какой не просто вход, еще и скол. Часть белка вырвало аж», - подметил Мещеряков.

На дорогом масле тоже небольшой скол. А вот на первом и третьем образцах пуля оставила глубокий след. Выходит, они остались мягкими после заморозки.

По итогам экспериментов лучше всех признано масло за 200 рублей. Этот образец стал лидером. испытаний.