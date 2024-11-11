«Надеемся на лучшее»: экс-супруга Гогена Солнцева пропала в чужой стране

Женщина уже почти два месяца не выходит на связь.

Бывшая жена российского шоумена Гогена Солнцева — Екатерина Терешкович пропала в другой стране. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

Солнцев подтвердил, что пропала Терешкович почти два месяца назад. Она вместе с подругами отправилась на курсы, после чего перестала выходить на связь.

«Она уехала. Взяла с подружек деньги своих. Непонятно, две их или три было. Собственно говоря, обещала им какие-то курсы сексуального раскрепощения. Ну собственно говоря увезла их и все как-то. Мы надеемся на лучшее», — сказал он.

Шоумен добавил, что не общается с Терешкович уже больше двух месяцев, то есть «гораздо дольше, чем ее нет в стране».

Гоген Солнцев познакомился с Екатериной Терешкович в 2014 году, а в апреле 2018-го пара поженилась. Женщина старше шоумена на 26 лет. На протяжении всего брака супруги часто ругались. В том числе причиной стали отношения Солнцева с дочерью жены Полиной Терешкович.

Екатерина узнала об их связи в прямом эфире. Она ворвалась в студию и разбила дочери нос. Но, несмотря на шокирующую новость, Екатерина не стала разрывать отношения с мужем, они прожили в браке всего три года. В 2021-м стало известно, что Гоген и Екатерина все-таки разводятся. Процесс завершился в октябре, и уже через три недели артист женился на Полине.

В 2024 году у Гогена и Полины родился сын Ваня, причем на свет он появился дома. Молодая супруга шоумена в последний момент решила не ехать в роддом. И, если бы не рядом находившаяся акушерка, процесс мог закончиться трагично как для мамы, так и для ребенка. Сейчас у Вани только одна бабушка, хотя и это лишь название. Дело в том, что Терешкович поддерживать связь с внуком отказалась.

Стоит отметить, что в отношениях Гогена и Полины тоже не все гладко: буквально этим летом сообщалось об их ссоре в связи с изменой. В частности, Солнцев застал супругу с чужим мужчиной, вернувшись с гастролей. По его словам, супруга и ее любовник в тот момент находилась в нетрезвом состоянии, а сын был голодный. Попытка выгнать чужого мужчину из квартиры обернулась дракой. Солнцев заявлял, что прощать измену не собирается и грозился развестись.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Гоген Солнцев растит сына от дочери бывшей жены. Скандальный артист признался, что его наследник — незапланированный. Однако воспитывать мальчика он взялся со всей ответственностью.