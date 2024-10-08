«Бабушка у нас сумасшедшая» — как Гоген Солнцев растит сына от дочери бывшей жены

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 13 0

Шоумен Гоген Солнцев растит сына от дочери экс-жены: Бабушка у нас сумасшедшая

«Бабушка у нас сумасшедшая» — как Гоген Солнцев растит сына от дочери бывшей жены

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Скандальный артист признался, что его наследник — незапланированный. Однако воспитывать мальчика он взялся со всей ответственностью.

Сыну скандально известного блогера и шоумена Гогена Солнцева — Ване еще нет года. О неожиданном пополнении в своей необычной семье он рассказал с большой радостью и нежностью, чем удивил поклонников. Мальчика ему родила супруга Полина Давыдова, родная дочь его же бывшей жены-пенсионерки Екатерины Терешкович. Соблазнить родственницу супруги он умудрился еще находясь в браке. Поначалу просто жаловался на бесконечные ссоры из-за алкоголизма пожилой спутницы, а потом незаметно душевная связь переросла в нечто большее.

«С Катькой это начиналось как дружба, то есть я ее вообще не рассматривал как супругу или как женщину. Человеком, с кем я мог обсудить какие-то личные дрязги, была Полина. Вот как-то на этой волне мы сошлись», — рассказал Солнцев в интервью Евгении Андреященко.

Амбициозных совместных планов Гоген и Полина не строили, судьба распорядилась сама, подарив им младенца. Женщина, у которой есть двое детей от прошлых отношений, забеременела в 45 лет, этого никто не ожидал. Как признался Солнцев, хоть его роман с дочкой бывшей жены не безоблачный, и они совсем не собирались становиться родителями, браку на данный момент ничто не угрожает.

текстГоген Солнцев с сыном Иваном. Instagram*/solntcev

«Ванька родился в законном браке. Мы не разводились никогда, и мыслей таких, в принципе, не было даже», — заявил шоумен.

Что примечательно, общий ребенок не повлиял на привычный образ жизни пары. Гоген и Полина живут раздельно, но от воспитания ребенка блогер не уклоняется. Иногда он приезжает к супруге и остается ночевать, помогает с малышом. А иногда она привозит крошку в папину квартиру. В среднем два-три дня в неделю Солнцев проводит рядом с маленьким Ваней. Давыдовой нужна помощь, она не может все делать одна, а няню нанимать, считают новоиспеченные родители, еще рановато.

«Бабушка у нас, к сожалению, есть одна, но сумасшедшая. Я сам Ваню первое время даже боялся в руки брать. Полина меня учила всему, потому что у нее-то опыт уже был дважды», — заключил Солнцев.

Насчет крепости семейных уз артист, возможно, высказался поспешно. Или просто забыл, что происходило в его доме еще летом. Он дрался, кричал, грозился развестись и забрать ребенка у жены. Утверждал, что не примет никаких извинений и вооружится поддержкой сотрудников органов опеки. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что натворила Полина Давыдова.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+14° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
96.06
1.19 105.31
0.57
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:00
«Бабушка у нас сумасшедшая» — как Гоген Солнцев растит сына от дочери бывшей жены
9:48
В Мексике спустя шесть дней после назначения на должность убили мэра
9:40
Землю накрыла мощная магнитная буря: сколько она продлится
9:32
Частный джет P. Diddy замечен в Новой Зеландии — кто сидит в тюрьме вместо него?
9:02
Хулиганы в Риге облили краской памятник Барклаю де Толли
8:48
В России свой профессиональный праздник отмечают бойцы СОБР

Сейчас читают

Технологии есть — аналитики не надо: армия США неохотно извлекает уроки из СВО
«Мама-то русская»: Судзиловская пригрозила зарубежным учителям сына
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака
Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения