«Есть, куда развиваться»: Путин заявил о дефиците яблок в РФ

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 34 0

Владимир Путин: в России сохраняется дефицит яблок

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Президент России встретился в Кремле с главой Северной Осетии — Алании Сергеем Меняйло.

В России сохраняется дефицит яблок, стране есть, куда развиваться. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в беседе с главой Северной Осетии — Алании Сергеем Меняйло в Кремле.

Шло обсуждение социально-экономического развития региона. По словам Меняйло, в Северной Осетии расположен самый большой яблоневый сад на Юге России — 1500 гектаров.

«Помните, в 2021 году Вы давали поручение по поводу развития отраслей экономики. У нас сегодня самый большой яблоневый сад на Юге России — 1500 гектаров», — обратился к президенту России глава Северной Осетии.

«И все равно дефицит, есть куда развиваться», — ответил Путин.

По словам Меняйло, в прошлом году в Северной Осетии впервые были посажены груши, поэтому все «идет своим чередом».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, несмотря на непростые погодные условия, урожай винограда в России в 2024 году ожидается на уровне 800 тысяч тонн.

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