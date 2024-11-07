Патрушев: урожай винограда в 2024 году ожидается на уровне 800 тысяч тонн

Несмотря на непростые погодные условия, урожай винограда в России в 2024 году ожидается на уровне 800 тысяч тонн. Об этом вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил на пленарной сессии Российского винодельческого форума.

Сперва Патрушев напомнил, что весной текущего года на Россию обрушились заморозки, а после произошел и дефицит влаги. Эти обстоятельства привели к повреждению винограда и недостатку его сбора.

«Но, несмотря на все эти сложности, 800 тысяч тонн (винограда — Прим.ред.), я думаю, что мы соберем», — указал вице-премьер.

По словам Патрушева, в 2024 году планируется закладка шести тысяч гектаров новых виноградников, что в сумме должно составить 106-107 тысяч гектаров по всей стране.

Вице-премьер также отметил, что за счет природных катаклизмов качество винограда в России за последние годы улучшилось, а это привело к созданию интересных вин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские виноделы переходят на отечественное сырье.