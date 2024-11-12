Развод отменяется? Янис Тимма подогрел слухи о воссоединении с Седоковой

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 28 0

Янис Тимма намекнул на воссоединение с Анной Седоковой

Развод отменяется? Янис Тимма подогрел слухи о воссоединении с Седоковой

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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Баскетболист после матча выложил ролик с певицей и ее сыном.

Баскетболист Янис Тимма намекнул на воссоединение с певицей Анной Седоковой. Об этом сообщает 7Дней.ру со ссылкой на соцсети мужчины.

Отмечается, что Седокова не появилась на первой игре мужа, а предпочла улететь в Дубай, но уже через некоторое время ее заметили на матче с участием Тиммы. Певица пришла в компании своего сына Гектора, которого Янис любит как родного. 

Вместе с Седаковой и ее наследником спортсмен после матча позировал перед камерами, а затем поделился этим видео в соцсетях. Поклонники предположили, что певица и баскетболист передумали разводиться. По крайней мере, подобным видео Тимма намекнул на воссоединение. Так ли это на самом деле, пока неизвестно.

Анна Седокова этой осенью подала на развод после четырех лет брака с Янисом Тиммой, но точную причину расставания со спортсменом звезда не называет. Спустя пару недель певице вернули поданные документы, так как в них была допущена ошибка. Что Анна будет делать дальше, покажет время. 

Ранее 5-tv.ru писал, что у Анны Седоковой случился приступ аллергии с отеком Квинке. 

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