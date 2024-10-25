«Будет еще страшнее и больнее»: у Анны Седоковой случился приступ аллергии

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 18 0

У Анны Седоковой случился острый приступ аллергии с отеком Квинке

«Будет еще страшнее и больнее»: у Анны Седоковой случился приступ аллергии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Жизнь певицы под угрозой.

У пережившей развод певицы Анны Седоковой случился острый приступ аллергической реакции. Как пишет издание 7Дней.ru, в среду 23 октября артистка проснулась с отеком Квинке и красными пятнами по всему телу.

Недавно Седокова рассказывала, что в последнее время она страдает от острой формы крапивницы, из чего аудитория звезды сделала вывод, что обострение ее хронической болезни произошло из-за сильного стресса на фоне тяжелого расставания с мужем. Случившийся приступ лишь подтвердил догадки, которые строят фанаты.

Испугавшись за свою жизнь, звезда тут же обратилась за медицинской помощью, однако оказалось, что препарат, которым она обычно пользуется для купирования приступов, больше недоступен в России.

«Оказывается, мой укол теперь невозможно найти, его больше не поставляют. Это означает, впереди будет еще страшнее и больнее», — пишет в соцсетях напуганная знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Седокова подала на развод с мужем.

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