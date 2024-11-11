Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию РФ о борьбе с неонацизмом

Комитет Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) принял резолюцию России по борьбе с неонацизмом. Об этом сообщает ТАСС.

Третий комитет проголосовал за внесенную резолюцию «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

По информации агентства, резолюцию поддержали 116 стран — 54 против, а 11 воздержались от голосования. Среди несогласных — США, Канада, Украина и Япония. В пользу резолюции выступили Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Боливия, Бразилия, Куба, Китай, Сербия и Сирия.

Похожая резолюция была подготовлена Россией год назад. Документ состоит из 74 пунктов. Тогда соавторами выступили Белоруссия, Египет, Казахстан, Китай, КНДР, Куба, Мали, Никарагуа, Пакистан, Судан, Таджикистан, Туркменистан, Экваториальная Гвинея и ЮАР.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин назвал ООН единственной универсальной международной структурой. По его словам, все созданные десятилетия назад организации должны меняться в соответствии с меняющимся миром. Однако при всех этих вопросах такой другой универсальной международной организации все-таки пока в мире не существует.