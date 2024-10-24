Путин назвал ООН единственной универсальной международной структурой

Организация Объединенных Наций (ООН) сегодня является единственной универсальной международной структурой. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе заключительного заседания саммита БРИКС в формате «аутрич» в Казани.

«Здесь, конечно, много вопросов, мир меняется. Все структуры, которые были созданы десятилетия назад, должны меняться в соответствии с меняющимся миром, но хочу отметить, что при всех этих вопросах такой другой универсальной международной организации все-таки пока в мире не существует», — сказал глава государства.

Стоит отметить, что сегодня, 24 октября, отмечается День ООН. Ровно 79 лет назад, в 1945 году, вступил в силу устав международной организации. Принципы, заложенные в этом документе, стали основой международного права и определили отношения между странами.

По словам Путина, ООН должна и впредь играть ключевую роль в поддержании мира и безопасности, однако ее институты требуют реформирования и адаптации к реалиям XXI века.

Саммит БРИКС 2024 в Казани

В Казани 22–24 октября проходит XVI саммит межгосударственного объединения БРИКС. Его называют одним из самых масштабных политических событий года. В нем принимают участие делегации из 36 стран.

Саммит посвящен тематике укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Особое внимание уделяется вопросам расширения взаиморасчетов в национальных валютах и учреждения категории «государств-партнеров» БРИКС.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин заявил о попытках помешать переходу к справедливому миропорядку. Его становление тормозят привыкшие доминировать силы, в том числе путем санкций.