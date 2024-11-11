Скончался автор слов к песне «Александра» Дмитрий Сухарев

Скончался поэт и бард Дмитрий Сухарев, который написал слова к песне «Александра» из фильма «Москва слезам не верит». Об этом сообщила Татьяна Визбор, дочь барда Юрия Визбора. Сухареву было 94 года.

«Скончался Дмитрий Антонович Сухарев» — написала девушка на своей странице «ВКонтакте».

Также информация появилась в личном блоге поэта Александра Правикова.

«Печаль, умер Дмитрий Сухарев. Понятно, что 94 года, мало кому столько удается прожить и написать. Но все же», — написал Правиков.

Дмитрий Сухарев (настоящая фамилия Сахаров) родился 1 ноября 1930 года в Ташкенте. Вырос, учился и жил в Москве. Фамилия Сухарев была его литературным псевдонимом. По образованию он был биологом. На стихи Сухарева написано более 530 песен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стала известна дата прощания с Коробковым-Землянским. По предварительным данным, журналист умер от инфаркта миокарда. Прощание с журналистом состоится в предстоящую среду в 14:00 по московскому времени.