Похоронят на Троекуровском: стала известна дата прощания с Коробковым-Землянским

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 1 458 0

Пресс-секретаря певца SHAMAN похоронят на Троекуровском кладбище

Похоронят на Троекуровском: стала известна дата прощания с Коробковым-Землянским

Фото: Instagram*/korobkov

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По предварительным данным, журналист умер от инфаркта миокарда.

Пресс-секретаря певца SHAMAN Антона Коробкова-Землянского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил RT.

Прощание с журналистом состоится в предстоящую среду в 14:00 по московскому времени. Панихида пройдет в стенах Большого траурного зала, где семья, друзья и коллеги смогут отдать дань памяти Антону. После прощания тело Коробкова-Землянского будет предано земле, и все присутствующие смогут выразить свои соболезнования родным и близким.

Коробков-Землянский ушел из жизни неожиданно в возрасте 40 лет. Официально причину смерти не объявляли, но предварительно речь шла об инфаркте миокарда. Известно, что Антону стало плохо в вечер минувшей субботы. В тот момент он находился дома. Супруга вызвала скорую помощь, но, к сожалению, когда врачи прибыли на место, спасти его жизнь уже было нельзя — был констатирован факт смерти.

У пресс-секретаря SHAMAN осталось двое маленьких детей. Его уход стал тяжелой утратой не только для семьи, но и для всей профессиональной среды, где он оставил свой след. Коллеги и друзья вспоминают его как человека, всегда готового прийти на помощь, надежного союзника и человека с выдающимися профессиональными качествами.

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Похоронят на Троекуровском: стала известна дата прощания с Коробковым-Землянским

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