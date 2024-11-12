Кишинев заявил о нарушении воздушного пространства и вызвал посла РФ

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 25 0

Кишинев заявил о нарушении воздушного пространства российскими беспилотниками

Кишинев заявил о нарушении воздушного пространства и вызвал посла РФ

Фото: © РИА Новости/Александр Гальперин

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На территории Республики обнаружили два дрона неизвестного происхождения.

Республика Молдова готовится принять российского посла Олега Озерова в ответ на недавние события, когда в районах Кэушень и Рышкановка якобы упали два беспилотника из России. Эти данные озвучил спикер молдавского парламента Игорь Гросу в эфире местного канала TV Moldova.

«Посла России пригласили в МИД во вторник в 10:00 (11:00 по московскому времени) в связи с инцидентом, который произошел в воскресенье, когда два дрона приземлились на севере и юге страны», — добавили в министерстве иностранных дел Молдовы.

Президент Республики Молдова, Майя Санду, также высказала свое мнение по этому вопросу.

«По информации, которую предоставили ведомства, данные дроны не угрожают безопасности граждан, но мы обязаны оставаться настороже», — подчеркнул обеспокоенный политик.

Скрин с сайта tvrmoldova.md

Санду добавила, что стране необходимо обновить и закупить современные технологии для обеспечения безопасности населения.

В ответ на эти события, представитель российского МИД Мария Захарова разместила сообщение в своем Telegram-канале, в котором Россия резко отвергла обвинения в нарушении воздушного пространства Молдовы.

«Категорически отвергаем голословные антироссийские выпады, которые, к сожалению, стали нормой в Республике Молдова. В очередной раз никаких доказательств того, что БПЛА имели российское происхождение и были запушены с территории нашей страны, представлено не было», — указала она в своем сообщении.

Захарова также обратила внимание на то, что молдавские источники не раскрывают конкретные данные относительно происхождения дронов. Она убеждена, что доказательства причастности России в этом инциденте так и не будут предоставлены. Информация о падении беспилотников появилась на фоне масштабной атаки со стороны украинских боевиков на российские позиции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Санду намерена прислушаться к мнению оппозиции Молдавии.

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