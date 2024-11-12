Артиллеристы уничтожили бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Артиллеристы ВС РФ уничтожили бронетехнику ВСУ из самоходных гаубиц «Мста-С»
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» нанесли удар по позициям ВСУ.
Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» уничтожили бронетехнику, в том числе поставленную странами НАТО, замаскированные укрепрайоны и расчеты беспилотных летательных аппаратов ВСУ, наносящих удары по мирному населению. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.
Артиллеристы нанесли удары по переднему краю и тыловым позициям противника. Огонь ведется с расстояние в несколько десятков километров с закрытых огневых позиций, но может производиться и прямой наводкой без предварительной подготовки.
После подтверждения поражения целей они покинули огневые позиции, не позволяя неприятелю себя обнаружить.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
- 12 нояб
- «Тосочка» выжгла позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 11 нояб
- «Купол Донбасса» сорвал более 140 атак беспилотников ВСУ на ДНР
- 11 нояб
- Трамп пообещал в первый же день на посту президента начать переговоры по Украине
- 11 нояб
- Минобороны РФ сообщило об освобождении Колесниковки в Харьковской области
- 11 нояб
- Российские танкисты обнаружили и уничтожили боевиков ВСУ в укрытии. Лучшее видео из зоны СВО
- 11 нояб
- Школа в Курской области пострадала из-за ударов ВСУ
- 11 нояб
- Экипаж Су-25 нанес удар по личному составу ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
- 11 нояб
- Сотрудники ФСБ обнаружили заминированные схроны на бывших позициях ВСУ под Селидово
- 11 нояб
- Для участников СВО и их родственников предлагают сделать обучение в вузах бесплатным
- 11 нояб
- Цель — жилые районы: экс-глава МИД Австрии прокомментировала попытку ВСУ атаковать дронами Москву
Читайте также
74%
0.13 104.85
-0.60
Нашли ошибку?