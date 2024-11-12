Артиллеристы уничтожили бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 39 0

Артиллеристы ВС РФ уничтожили бронетехнику ВСУ из самоходных гаубиц «Мста-С»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» нанесли удар по позициям ВСУ.

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» уничтожили бронетехнику, в том числе поставленную странами НАТО, замаскированные укрепрайоны и расчеты беспилотных летательных аппаратов ВСУ, наносящих удары по мирному населению. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Артиллеристы нанесли удары по переднему краю и тыловым позициям противника. Огонь ведется с расстояние в несколько десятков километров с закрытых огневых позиций, но может производиться и прямой наводкой без предварительной подготовки.

После подтверждения поражения целей они покинули огневые позиции, не позволяя неприятелю себя обнаружить.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
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