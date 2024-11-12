Последняя жена Градского недовольна результатами раздела имущества композитора

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 304 0

Оказалось, что между супругами был заключен устный договор о передачи прав на наследство, который не соответствует фактическому разделению.

Последняя жена Градского недовольна результатами раздела имущества композитора

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

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Ольга, последняя супруга Александра Градского, выразила мнение, что судебная экспертиза, касающаяся раздела имущества ее покойного мужа, была проведена с серьезными нарушениями законодательства. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС, располагающее материалами данного дела.

«[Градская О. С.] считает, что выводы, сделанные в результате судебной экспертизы, проведенной Центром судебной экспертизы „Гарант“, не могут служить основой для определения долей наследников, поскольку экспертиза не соответствовала требованиям закона и содержит значительные недостатки и противоречия», — говорится в документах.

Жена композитора обратилась с иском в суд из-за невыполнения устного соглашения, достигнутого в рамках их семьи. Это также уточняется в материалах дела. Более того, она не вложила средств в улучшение жилья, которое ей не досталось ни копейки. Так что вероятность, что она сможет оспорить решение суда критически маленькая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о деле старших детей Градского. Адвокат Шота Горгадзе рассказала о судебных исках старших детей Градского.

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