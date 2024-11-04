Незаконные наследники и куча исков: что известно о деле старших детей Градского

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 23 0

Адвокат Шота Горгадзе рассказала о судебных исках старших детей Градского

Незаконные наследники и куча исков: что известно о деле старших детей Градского

Фото: www.globallookpress.com/Photoagency Interpress

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Даниил и Мария утверждают, что мэтр женился под ее давлением.

Старшие дети народного артиста России Александра Градского — Даниил и Мария до сих пор судятся с вдового отца Мариной Коташенко. О ходе дела рассказал адвокат детей Шота Горгадзе в интервью для NEWS.ru.

«В суде находятся порядка пяти-шести дел. Это и вопрос о разделе имущества, и признание незаконным наследником вдовы Градского Марины, и некоторые другие моменты», — пояснил правозащитник.

Старшие дети утверждают, что Градский женился на Марине под ее давлением, следовательно, брак следует признать фиктивным. Также они рассказали, что незадолго до смерти супруги проживали раздельно. Вдова — на даче с детьми, мужчина — в московской квартире, где за ним присматривала сиделка.

После смерти Градский не оставил завещания. Как говорят близкие композитора, «ему было просто лень». Поэтому все нажитое имущество мэтра делили в судебном порядке. Это не понравилось Даниилу и Марии Градским, вследствие чего они приняли решение оспорить решение суда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд отклонил жалобу по иску третьей жены Градского на получение наследства.

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