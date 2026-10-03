Суд зарегистрировал иск Самойловой об ограничении Джигана в родительских правах

Суд зарегистрировал иск Самойловой об ограничении родительских прав Джигана

Суд в Москве зарегистрировал иск блогера и модели Оксаны Самойловой об ограничении рэпера Джигана в родительских правах. Об этом сообщила адвокат Самойловой Марина Дубровская в беседе с РИА Новости.

«Иск подан и зарегистрирован. Ожидаем дату рассмотрения», — сказала она.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что рэпер (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн. — Прим.ред.) удерживал в своем загородном доме работников и охрану, а также открывал огонь. По сообщениям, это длилось примерно десять часов. Происходящее видели дети.

В настоящий момент Джиган проходит лечение в дорогой израильской рехаб-клинике, в то время как дети остались с Оксаной Самойловой.

Пара развелась в апреле 2026 года, у бывших супругов четверо несовершеннолетних детей — Майя, Давид, Ариэла и Лея.

В своем недавнем интервью журналистке Ксении Собчак Оксана Самойлова рассказала о проблемах в браке с рэпером, после чего столкнулась с осуждением в социальных сетях.

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