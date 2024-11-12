По совету Долиной: нутрициолог о лучшем методе похудения, когда вам за 50 лет

Без правильно фитнеса и фонового кардио ничего не получится.

Лариса Долина выиграла в войне с лишним весом. В свои 69 лет артистка выглядит так, что ей могут позавидовать многие молодые девушки. Нутрициолог Алексей Калинчев рассказал в интервью для URA.RU, как жительницы нашей необъятной страны могут воспользоваться «методом Долиной» и выглядеть после 50 лучше, чем в 20.

«В современном мире практически у всех, кроме считанных единиц, избыток калорий в рационе. Со временем лишний вес перерастает в ожирение. Для женщин особенно опасен период после наступления менопаузы, которая в России начинается в среднем в 52 года (плюс-минус пять лет). Однако поддерживать вес и не набирать лишние килограммы можно, но для этого нужно приложить усилия», — пояснил эксперт.

С возрастом жиросжигающие и половые гормоны работают хуже, поэтому, если вы заметили за собой неприятные изменения или подошло время, стоит обратиться к специалисту. Но без коррекции питания сбросить вес все равно не получится.

«Есть известное заблуждение, что, мол, если человек будет принимать терапию, он будет худеть. Это не так. Поэтому параллельно с этим корректируем питание, для этого надо обращаться к специалистам по питанию. Их сейчас очень много, они называются фитнес-нутрициологами или просто нутрициологами», — поясняет врач.

Не стоит забывать и о физической активности. Некоторые люди специально для этого заводят четвероногих друзей, чтобы больше гулять, а иногда и бегать за непослушной собакой. Также можно заменить поездки на лифте прогулками по лестнице. Такое фоновое кардио не будет перегружать сердце, но позитивно скажется на всем организме. В идеальной картине мира стоит проходить десять тысяч шагов в сутки, минимальная норма колеблется в районе пяти-семи тысяч.

Но все-таки надо добавлять и правильные комплексы фитнес-тренировок. Они помогут закрепить и улучшить результаты от ходьбы. Нутрициолог советует записаться в фитнес-клуб, тем более сейчас они ориентируются на клиентов всех возрастов. Поэтому найти зал с выгодным для себя прайсом и хорошим тренером не будет сложно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лариса Долина раскрыла тайны семейной жизни.