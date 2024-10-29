«Дети уже привыкли»: Лариса Долина раскрыла тайны семейной жизни

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 68 0

Дети Ларисы Долиной уже привыкли к ее долгому отсутствию дома

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Удается ли ей совмещать карьеру и личную жизнь?

Дети народной артистки России Ларисы Долиной уже давно привыкли к ее долгому отсутствию дома. Об этом певица рассказала корреспонденту 5-tv.ru в ходе фестиваля «Имена России» в Государственном Кремлевском Дворце

Певица не очень любит раскрывать подробности своей жизни, особенно то, что касается ее семьи. В этот раз артистка решила поделиться с журналистами тем, что для нее является ее личная жизнь.

«Личная жизнь — это мои дети», — сказала лаконично певица.

Долина отметила, что ее плотный график никак не сказывается плохо на детях. Более того, все уже давно привыкли к ее долгому отсутствию, поэтому со временем у певицы получилось все совмещать.

«Это моя профессия. Мои дети уже привыкли к этому, так что все нормально», — сказала артистка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лариса Долина думает о молодых артистках. Намерена ли певица конкурировать с ними?

+8° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.33
0.10 105.44
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:00
«Врага гоним»: российские войска уничтожают ВСУ в районе Дзержинска в ДНР
20:52
Зависимость погубила? В Сочи нашли тело обладательницы самых больших губ
20:38
Путин подписал закон об уголовном наказании за ввоз патогенов в РФ
20:19
Сцена на балконе попала на видео: смерть Лиама Пейна не была суицидом
20:02
В Чите задержан третий из четырех сбежавших осужденных из исправительного центра
19:46
«Дети уже привыкли»: Лариса Долина раскрыла тайны семейной жизни

Сейчас читают

Умирают на пять лет раньше: врач предупредила о смертельно опасной проблеме запахов
«Не запрещено покидать Россию»: Гуфу надели электронный браслет — что теперь можно и нельзя рэперу
«Спасибо, что ты есть»: Дава обратился к заклятому врагу Ольги Бузовой
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака