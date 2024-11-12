Белоусов о попытках Запада подорвать стабильность: «Стремятся сохранить роль гегемона»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 49 0

Белоусов заявил о попытках Запада подорвать стабильность ради мирового влияния

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС; 5-tv.ru

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Сегодня в Москве проходит заседание Совета министров обороны стран СНГ. Открыл его глава военного ведомства России.

Коллективный Запад пытается подорвать региональную безопасность, чтобы сохранить роль гегемона. Об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, открывая заседание Совета министров обороны стран содружества, которое проходит в Москве.

Белоусов отметил, что для создания равной и неделимой евразийской безопасности необходимо сотрудничество военных ведомств стран СНГ с дружественными государствами.

«Стремясь сохранить роль гегемона, коллективный Запад пытается подорвать региональную стабильность. Именно поэтому на расширенном саммите БРИКС в Казани особое внимание было уделено проблемам мирного урегулирования конфликтов, формирования справедливого многополярного мироустройства», — сказал Белоусов.

Также на заседании будет обсуждаться подготовка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Руководитель российского военного ведомства отметил важность сохранения общей истории и не допущения искажения исторических фактов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Андрей Белоусов призвал разработать подход к начислению компенсаций за ранение на СВО. Сейчас индивидуального подхода пока не разработано.

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