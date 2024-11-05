Белоусов призвал разработать подход к начислению компенсаций за ранение на СВО

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 45 0

Сейчас правительство платит одинаково как за царапину, так и за потерю конечности.

Фото, видео: © РИА Новости/Виктор Толочко; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Министр обороны России Андрей Белорусов призвал разработать новый подход к выплате компенсаций за ранения бойцам специальной военной операции (СВО). Об это он заявил в беседе с замминистра обороны РФ Анной Цивилевой.

Цивилева напомнила, что индивидуального подхода к начислению компенсаций за ранение пока не разработана. Государство выплачивает одинаковое количество средств как за небольшой порез, так и за ранения, которые приводят, к примеру, к ампутации конечностей.

Белоусов призвал в кратчайшие сроки разработать необходимые нормативно-правовые акты для взвешенного подхода к выплатам военнослужащим по ранению.

«Здесь действительно, в значительной мере, это вопрос справедливости, чтобы размеры выплат соответствовали или по крайней мере отражали тяжесть ранения, которое получил человек», — подчеркнул глава российского оборонного ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что статус участника СВО с помощью новой бездокументационной системы подтвердили 23 тысячи человек. Программа заработала на онлайн-портале «Госуслуги», однако получить статус можно и лично, посетив МФЦ.

Тема:
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