Белоусов призвал разработать подход к начислению компенсаций за ранение на СВО

Сейчас правительство платит одинаково как за царапину, так и за потерю конечности.
Фото, видео: © РИА Новости/Виктор Толочко; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Министр обороны России Андрей Белорусов призвал разработать новый подход к выплате компенсаций за ранения бойцам специальной военной операции (СВО). Об это он заявил в беседе с замминистра обороны РФ Анной Цивилевой.
Цивилева напомнила, что индивидуального подхода к начислению компенсаций за ранение пока не разработана. Государство выплачивает одинаковое количество средств как за небольшой порез, так и за ранения, которые приводят, к примеру, к ампутации конечностей.
Белоусов призвал в кратчайшие сроки разработать необходимые нормативно-правовые акты для взвешенного подхода к выплатам военнослужащим по ранению.
«Здесь действительно, в значительной мере, это вопрос справедливости, чтобы размеры выплат соответствовали или по крайней мере отражали тяжесть ранения, которое получил человек», — подчеркнул глава российского оборонного ведомства.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что статус участника СВО с помощью новой бездокументационной системы подтвердили 23 тысячи человек. Программа заработала на онлайн-портале «Госуслуги», однако получить статус можно и лично, посетив МФЦ.
- 5 нояб
- Путин предложил возглавить Еврейскую автономную область матери героя СВО
- 5 нояб
- «На фасаде нет живого места»: обстановка на месте удара БПЛА по дому в Белгороде
- 5 нояб
- Момент атаки БПЛА ВСУ по многоэтажке в Белгороде попал на видео
- 5 нояб
- «Приоритетная цель»: раскрыты детали плана Украины по захвату Курской АЭС
- 5 нояб
- «Делает все»: зачем Украина и Евросоюз пытаются вовлечь новые страны в конфликт
- 5 нояб
- Один человек пострадал в результате удара БПЛА по многоэтажке в Белгороде
- 5 нояб
- В Минобороны РФ заявили о риске украинской провокации с применением «грязной бомбы»
- 5 нояб
- «Хваленая натовская»: в трех регионах РФ открылась выставка трофейной техники из зоны СВО
- 5 нояб
- «Жалости нет»: в подполье сообщили об иностранцах-наемниках среди военкомов на Украине
- 5 нояб
- «Проживаем острый период»: когда Россия поразит Запад на Украине
Читайте также
80%
0.51 106.89
0.75
Нашли ошибку?