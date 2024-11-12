В Китае 35 человек погибли и 43 пострадали при наезде машины на пешеходов
Водитель, устроивший наезд, уже задержан и находится под стражей.
Фото: www.globallookpress.com/Xinhua
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В китайском городе Чжухай 35 человек погибли и еще 43 пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов. Об этом сообщили в местных правоохранительных органах.
Трагический инцидент произошел вечером 11 ноября (около 14:00 по московскому времени). Внедорожник проехал мимо спортивного центра «Чжухай» на высокой скорости и сбил большое количество людей, находившихся поблизости.
Несмотря на огромное количество пострадавших, которые нуждались в помощи, водитель-убийца экстренно скрылся с места преступления. Полиция объявила в розыск и оперативно задержала 62-летнего местного жителя.
По последним данным, в результате трагедии погибли 35 человек, еще 43 получили ранения разной степени тяжести.
Пока остается неизвестным, в каком состоянии находился водитель, был ли он под воздействием опьяняющих веществ. Полиция проводит проверку по факту массового ДТП.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что туристический автобус с россиянами перевернулся в Египте. Известно, что среди пассажиров автобуса были туристы из Украины, Казахстана, Азербайджана, а также местные жители.
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